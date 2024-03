Cesano Maderno: incendio nella canna fumaria di un edificio, spento in tre ore

Vigili del fuoco al lavoro nella serata di sabato 2 marzo a Cesano Maderno per fermare sul nascere un pericoloso incendio in una palazzina. L’allarme è scattato dopo le sette di sera, in via Alessandro Volta, dove aveva preso fuoco la canna fumaria.

L’incendio di Cesano Maderno

Alle 19.40 sul posto sono arrivare le squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza: l’autopompa e l’autoscala di Desio e il modulo boschivo del distaccamento volontario di Bovisio Masciago. I pompieri, nell’edificio di tre piani, hanno trovato le fiamme sulla canna fummaria e su una porzione del tetto. Il contenimento dell’incendio, riferisce il comando, è stato rapido e senza ulteriori danni alle strutture. L’intervento complessivamente è durato tre ore. In via Volta a Cesano anche le ambulanze per prevenzione.