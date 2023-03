Cesano Maderno, Assp vince il contenzioso con Aeb: incasserà oltre 15 milioni di euro

15 milioni 600mila euro e spiccioli. È la cifra che Aeb pagherà a Assp, che ha vinto il contenzioso giudiziario tra le due società brianzole. A darne notizia il sindaco di Cesano Maderno Giampiero Bocca, durante la commissione bilancio. Per ricostruire l’intera vicenda bisogna tornare indietro fino al 2020, quando la società seregnese stava mettendo in atto il matrimonio con A2A. In quel momento il Comune di Cesano Maderno, più interessato con Assp (l’amministrazione cesanese detiene il 99,07 per cento della società) al comparto farmacie, decise di usare un’opzione di legge che permetteva di recedere dall’accordo e di farsi liquidare il pacchetto azionario detenuto da Assp.

Assp-Aeb: il nodo era la valutazione del pacchetto azionario

Il motivo? Un accordo poco chiaro quello del matrimonio di Aeb e A2A (tanto che sulla questione c’è ancora al lavoro la magistratura monzese) e soprattutto un interesse molto più orientato verso il settore delle farmacie. Una volta che il consiglio comunale di Cesano Maderno, in pieno Covid, ha ratificato la decisione con la volontà di separarsi da Aeb, a finire al centro dell’azione legale è stata appunto la valutazione del pacchetto azionario.

Assp-Aeb: quantificate anche le spese legali e di arbitrato

Proprio Aeb ha tentato di utilizzare un’opzione che permette, visto che sia Aeb che Assp non sono quotate in borsa, di applicare uno sconto sulla liquidità del 26 per cento. In termini economici il pacchetto che Aeb avrebbe dovuto liquidare ad Assp sarebbe drasticamente sceso dai 15 milioni 600 euro ad 11 milioni. Una prima sentenza del Tribunale di Milano aveva dato ragione ad Assp e successivamente un arbitrato del Tribunale di Monza ha sancito la fine della questione, con l’obbligo di Aeb di pagare 15.653.651 euro alla società cesanese. Una vittoria che oltre ad essersi risolta dal punto di vista giuridico in tempi record per la magistratura italiana, ha visto anche il pagamento dell’arbitrato, pari a 260mila euro, e delle spese legali di Assp, tutte in carico ad Aeb, per un totale di 320mila euro.