Cerere di Triuggio, la best bakery secondo il Gambero Rosso: “Faremo il pane con il grano di Tregasio”

La bakery dell’anno per la guida “Pane & panettieri d’Italia 2023” del Gambero Rosso è “Cerere. L’Atelier del Pane” di via Emanuele Filiberto a Canonica di Triuggio. Una realtà giovane che ha alzato le serrande da appena dodici mesi, l’apertura risale infatti al luglio 2021. Suoi fondatori due coppie di coniugi: Corrado Scaglione, già titolare della pizzeria “Lipen” con la moglie Francesca Nuzzi, e l’assessore alla Cultura Federica Colombo, col marito Orlando Di Tata. «È un riconoscimento che fa molto piacere –ha sottolineato Colombo-. È un progetto attento allo spreco, al recupero delle tradizioni e concentrato sulla ricerca di materie prime di qualità». Responsabile del forno è il siciliano Roberto Briguglio.

La best bakery di Triuggio: il suo nome dalla Dea che proteggeva i raccolti

«Per lui il pane è una cosa seria, il Re di ogni tavola –si legge sulla guida del Gambero Rosso–. Da mani talentuose escono pani e pagnotte belle e buone, condite con fantasia, di importante pezzatura che si conservano per giorni. In negozio sfilano, secondo stagione, e a giorni precisi, la baguette, la pagnotta al grano arso, acciughe e cima di rapa, crudi e fichi, lo sfogliato al burro, farro, segale e l’evolutivo con olive». Lo staff di “Pane e panettieri d’Italia 2023” ha assegnato a “Cerere”, che deve il suo nome alla Dea che nell’Antica Roma proteggeva i raccolti, due pani.

Nella bakery di Triuggio farine di qualità: “Grazie alla collaborazione della “Fattoria Riboldi””

«Usiamo farine di qualità e il prossimo autunno avremo il pane fatto col grano seminato a Tregasio –ha aggiunto Federica Colombo–. Grazie alla collaborazione con Fabio Riboldi della “Fattoria Riboldi” avremo un pane preparato con farina sostenibile, del territorio». “Cerere” è aperto dal martedì al sabato con orario continuato (7.30-19.30), domenica solo la mattina.

Scaglione & Co. pronti ad aprire anche un’altra “creatura” a Canonica di Truggio, la gelateria “L’Iseo”

Nei prossimi giorni sempre a Canonica in via Emanuele Filiberto, a pochi passi da “Cerere”, i quattro investitori alzeranno anche le serrande della gelateria “L’Iseo”. Nello storico locale fondato da Eliseo Lissoni, negli ultimi anni si sono succedute diverse gestioni, ora è venuto il turno di due triuggesi doc che possono contare sull’appoggio di moglie e marito. «Quando ero bambina si andava da Liseo per prendere il gelato, fragola e cioccolato –ha concluso Federica Colombo–. Io e Corrado siamo cresciuti in paese e come tutti i triuggesi della nostra generazione abbiamo dei bellissimi ricordi legati alla gelateria di Canonica. Abbiamo deciso di andare controcorrente, di aprire quando tante attività sono costrette a chiudere». Il progetto era nel cassetto da mesi ma l’epidemia sanitaria ha frenato i tempi, l’apertura di “L’Iseo” è attesa a giorni.