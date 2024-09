C’è MonzaIn, come partecipare alla mostra mercato in carcere

La casa circondariale di Monza apre i cancelli (per la prima volta) ai cittadini con la mostra mercato MonzaIn, promossa dall’organizzazione sociale Catena in Movimento in collaborazione con la direzione della casa circondariale di via Sanquirico e con il patrocinio del ministero della Giustizia, la Provincia e il Comune di Monza.

C’è MonzaIn, registrazione obbligatoria entro il 25 settembre

L’appuntamento è per sabato 28 settembre, a partire dalle 10. L’accesso è libero ma è a numero chiuso per motivi organizzativi e la registrazione è obbligatoria. Sono previsti tre ingressi: dalle 10 alle 12.30, dalle 13 alle 15.30 e dalle 16 alle 18.30. Per partecipare all’iniziativa occorre iscriversi entro mercoledì 25 settembre tramite il sito catenainmovimento.com.

«L’evento ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e lavorativa dei detenuti, avvicinando la cittadinanza alla realtà carceraria attraverso il lavoro artigianale», spiegano i promotori di Catena in Movimento.

C’è MonzaIn, prodotti e produttori

All’evento hanno partecipato attivamente una settantina di detenuti del carcere di Monza, impegnati da mesi nella preparazione dei manufatti artigianali realizzati nei laboratori interni, sotto il coordinamento di Catena in Movimento. I visitatori troveranno prodotti di sartoria, falegnameria, accessori e bigiotteria ma anche borse zaini e portacarte in pelle.

Un’occasione per conoscere non solo il lavoro all’interno della casa circondariale ma anche le storie di chi sta scontando la pena attraverso percorsi di rieducazione che passano anche (e soprattutto) attraverso il lavoro.

«La mostra fungerà da ponte per promuovere il riscatto personale dei detenuti lavoratori, proprio grazie al percorso di trattamento avviato dal carcere di Monza», continua Cristian Loor Loor, tra i fondatori della cooperativa sociale Catena in Movimento.

Un ringraziamento nell’organizzazione di questo debutto monzese della mostra mercato promossa da Catena in Movimento va alla direttrice Cosima Buccoliero, «che ha svolto un lavoro cruciale nell’avvio dei laboratori e nella supervisione delle attività, coinvolgendo un gran numero di detenuti a partecipare ai progetti».

C’è MonzaIn, il ricavato dalla vendita e la Poetica Bag

Il ricavato della vendita dei manufatti esposti verrà destinato alla creazione di nuovi posti di lavoro per i detenuti e nell’acquisto di beni di uso comune all’interno del carcere.

In occasione dell’evento di sabato 28 settembre sarà presentata anche Poetica bag, la borsa ideata da Antonetta Carrabs, realizzata nei laboratori di Catena in Movimento. Una capsule collection di soli venti pezzi (già sold out) nata dai versi di Carrabs, stampati all’interno della fodera della borsa, e dalla creatività artigianale di Catena in Movimento.