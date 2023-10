Caso Bames di Vimercate: riprende il processo per bancarotta

Si ritorna in aula per il caso Bames di Vimercate dopo oltre un mese e mezzo. Dopo l’udienza del 14 settembre scorso riprendono le udienze nel processo con rito ordinario per la bancarotta di Bames agli altri otto imputati (Bartolini Vittorio Romano, Bartolini Giuseppe, Bertazzini Luca Luigi, Di Nunzio Alessandro, Toscano Riccardo, Interdonato Angelo Sandro, Giugni Salvatore, Oozi Cats). Il prossimo appuntamento è per giovedì 2 novembre alle 9:30 presso l’aula del Tribunale di Monza in Piazza Garibaldi, dove si completerà l’esame e il controesame del consulente di parte indicato dall’imputato Oozi Cats. Il calendario fissato prevede altri due appuntamenti entro l’anno, nei giorni: 29 novembre e 14 dicembre sempre presso l’aula del Tribunale di Monza. Il 17 novembre ci sarà l’udienza presso la Corte di appello di Milano relativo al ricorso presentato da Massimo e Selene Bartolini condannati a 4 anni e otto mesi con sentenza di primo grado il 4 dicembre 2020 dal Tribunale di Monza.

Caso Bames di Vimercate: gli ex lavoratori vogliono giustizia

“Gli ex dipendenti auspicano di poter vedere una sentenza entro il 2023 nei confronti degli otto imputati di questo procedimento e che la Corte di appello confermi la condanna agli altri due, “ripagandoli” per questa lunga attesa – ha fatto sapere l’ex segretario Fim Cisl Gigi Redaelli -. Continueranno a chiedere giustizia perché chi ha causato il disastro in Bames e Sem e chi ha avuto responsabilità paghi per quello che ha fatto”.