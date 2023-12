Questo Natale rischia di trasformarsi in un incubo per una quarantina di famiglie che vivono nel condominio di via della Libertà a Carnate. Da giorni ormai tutte queste persone si ritrovano al freddo e senza gas per una bolletta pagata, anche se in ritardo. E il rischio di un Natale al gelo si fa sempre più concreto.

Da una settimana, le famiglie che vivono nel condominio di via della Libertà sono senza gas.

Carnate: le 40 famiglie senza gas restano ancora al freddo, la causa è una bolletta pagata in ritardo

L’amministratore dello stabile appena subentrato al predecessore nelle scorse settimane, si è accorto di una fattura di circa 5mila euro non saldata alla società 2I Rete Gas di Osnago, che si occupa della distribuzione del gas per conto di Enel. Ovviamente ha subito provveduto al saldo; peccato che, nel frattempo, sia stato disposto il blocco dell’afflusso di gas metano a quelle utenze. Un semplice inconveniente burocratico, di quelli che capitano in moltissimi condomini, che però costringe una quarantina di famiglie, con bambini e anziani, senza riscaldamento e senza gas per cucinare.

Carnate: le 40 famiglie senza gas restano ancora al freddo, situazione scoperta dal nuovo amministratore il 7 dicembre

A fronte di un problema di morosità reale, l’amministratore ha scritto ai condomini sottolineando che nell’assemblea condominiale di nomina (del 24 novembre scorso) non era a conoscenza della situazione debitoria del condominio, scoperta solo il 7 dicembre.

«Ad ogni modo, da parte nostra – si legge ancora nella mail inviata ai condomini – vi è sempre stato un corretto operato in quanto non più tardi di martedì scorso possiamo certificare che sono partiti 12 solleciti di pagamento su un totale di 40 famiglie; prima di questi ultimi ne sono stati inviati altri».

Insomma, ci sarebbero ancora troppe situazioni di morosità nello stabile per attendersi una soluzione nel breve periodo. Il Cittadino ha provato a contattare direttamente l’amministratore che si è limitato a rispondere con un messaggio: “Stiamo cercando di risolvere la situazione. Ci lasci lavorare”.

Carnate: le 40 famiglie senza gas restano ancora al freddo, il 21 dicembre nessuna nuova notizia

L’augurio è che ci riescano. E in fretta. Ma le premesse sono tutt’altro che buone dal momento che giovedì 21 dicembre i condomini avrebbero dovuto incontrare un rappresentante della società di distribuzione, ma non se n’è fatto nulla.

La sensazione è che la situazione sia in una fase di stallo e che difficilmente gli inquilini dello stabile sotto l’albero troveranno un nuovo contratto attivo per la fornitura di gas. Tanto che alcuni di loro vorrebbero chiedere aiuto all’amministrazione comunale affinché intervenga per sbloccare la situazione e permettere, almeno, a tutte le famiglie di passare il Natale al caldo.