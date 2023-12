Carnate: 40 famiglie al freddo senza gas per una bolletta pagata in ritardo

Si ritrovano senza gas ormai da giorni. Protagoniste di questa disavventura una quarantina di famiglie che vivono nel condominio di via della Libertà 10 a Carnate. E quel che è peggio è che rischiano di passare il Natale al freddo e con pranzi e cenoni da cucinare con strumenti di fortuna se la faccenda non si risolverà alla svelta.

Carnate: 40 famiglie senza gas e il nuovo amministratore

Procediamo con ordine: l’amministratore dello stabile, appena subentrato al suo predecessore nei mesi scorsi, si è accorto di una fattura di circa 5 mila euro non saldata alla società 2I Rete Gas di Osnago, che si occupa della distribuzione del gas per conto di Enel. Ovviamente ha subito provveduto al saldo; peccato che, nel frattempo, sia stato disposto il blocco dell’afflusso di gas metano a quelle utenze. Un semplice inconveniente burocratico, di quelli che capitano in moltissimi condomini, che però costringe una quarantina di famiglie, con bambini e anziani, senza riscaldamento e senza gas per cucinare, ormai da giorni. I residenti chiedono aiuto anche al Comune, perché rischiano di restare al freddo almeno fino a giovedì prossimo 21 dicembre, giorno in cui è fissato un incontro con un rappresentante della società di distribuzione.