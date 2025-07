Carlo Acutis santo il 7 settembre, il programma della diocesi per Roma

La celebrazione per la canonizzazione del beato Carlo Acustis è fissata per domenica 7 settembre, come deciso da papa Leone XIV. Nello stesso giorno la cerimonia per il torinese Pier Giorgio Frassati.

Carlo Acutis santo il 7 settembre, il viaggio in treno

C’è tempo solo fino al 30 luglio invece per aderire alla proposta di viaggio della Diocesi di Milano per iscriversi al viaggio in treno “Andiamo a Roma“, proposto dall’agenzia Duomo Viaggi&Turismo a 125 euro con partenza la sera di sabato 6 settembre, arrivo domenica mattina a Roma per il trasferimento a piazza San Pietro e ritorno nel pomeriggio. Infomazioni alla mail duomoviaggi@duomoviaggi.it.

Carlo Acutis santo il 7 settembre, il kit diocesano

Per i gruppi che invece viaggeranno in autonomia, è prenotabile fino al 5 agosto sul sito della Fondazione Oratori Milanesi il kit diocesano che comprende anche la sciarpa che renderà i fedeli lombardi riconoscibili in piazza. Il kit sarà da ritirare nella prima settimana di settembre alla sede della Fom in via Sant’Antonio 5 a Milano.

Carlo Acutis santo il 7 settembre, monsignor Delpini e don Luca Raimondi insieme a papa Leone XIV

La celebrazione presieduta dal papa è in programma alle 10. Fra i concelebranti anche l’arcivescovo Mario Delpini, nella delegazione anche il vescovo ausiliare Luca Raimondi.

Carlo Acutis santo il 7 settembre, canonizzazione rimandata per la morte di papa Francesco

La canonizzazione era prevista per il 27 aprile, poi annullata in seguito alla morte di papa Francesco. Nella stessa data sarà canonizzato anche il beato torinese Pier Giorgio Frassati, la cui canonizzazione era inizialmente fissato per il 3 agosto. Quella del giovane Acutis, scomparso all’età di 15 anni nel 2006 mentre era ricoverato all’ospedale San Gerardo per una leucemia fulminante, sarà la prima canonizzazione del nuovo pontefice, insieme a quella di Frassati.