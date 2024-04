Carate Brianza: smottamento per un fronte di 30 metri e ciclopedonale inaccessibile in via Grotte

Smottamento in un’area boschiva di via Grotte, a Carate Brianza, nella mattinata del 18 aprile. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza.

Il vasto cedimento a Carate Brianza (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Carate, cedimento del terreno in via Grotte: sul posto i vigili del fuoco

Il cedimento di una vasta porzione di terreno, franato per un fronte di circa 30 metri, ha causato l‘interruzione di un tratto di strada bianca utilizzata come ciclopedonale. Non ci sarebbero persone coinvolte. L’intera zona è stata interdetta al passaggio. Sul posto l’autopompa da Seregno Volontari e il funzionario di guardia dalla sede di Monza.