Forte vento a Monza e in Brianza: trenta uscite di “soccorso tecnico urgente” dei vigili del fuoco

Decine gli “interventi di soccorso tecnico urgente” dei vigili del fuoco, martedì 16 aprile, sin dalla mattinata, un po’ in tutta la Brianza, per danni causati dal forte vento che ha imperversato per tutta la giornata.

Forte vento a Monza e in Brianza: lamiere di tetti pericolanti, alberi e insegne caduti

Squadre del Comando provinciale di Monza e Brianza hanno effettuato oltre trenta uscite dalle prime ore della mattina. “Per la maggior parte – dicono dal comando – si è trattato di lamiere di tetti pericolanti, insegne divelte e alberi caduti al suolo”.