Meda: incendio di rifiuti all’isola ecologica, due ore di intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Meda, all’isola ecologica comunale di via Canturina, martedì 16 aprile nel pomeriggio, per sedare un incendio che ha interessato dei cassoni per la raccolta rifiuti.

Meda: incendio all’isola ecologica, due mezzi dei vigili del fuoco sul posto

Sul posto, attorno alle 16, si sono portate squadre del Comando di Monza e Brianza: l’incendio, le cui cause sono in via di accertamento, ha coinvolto dei cassoni posti all’esterno contenenti rifiuti di vario genere. L’intervento, con l’autopompa da Seregno e l’autobotte da Lazzate è durato oltre le due ore