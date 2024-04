Colpito da pannelli di legno volati per il vento: due feriti, uno grave

È stato allertato anche l’ospedale San Gerardo di Monza per un grave incidente avvenuto a Cinisello Balsamo a causa del vento forte. Due i feriti per la caduta di pannelli di legno da una tettoia in costruzione al nono piano di un edificio: poco dopo le 12 di martedì, una raffica ha causato l’incidente all’interno di un cortile in via Martiri Palestinesi 7.

Colpito da pannelli di legno volati per il vento: uomo ricoverato a Cinisello in codice rosso

Un uomo di 29 anni è stato colpito riportando un trauma cranico e traumi al volto: è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Cinisello Balsamo.

Un altro uomo di 66 anni nel tentativo di aiutare il ferito più grave si è infortunato alla schiena e a una gamba. Per lui trasporto non in pericolo di vita a Monza.

Sul posto automedica, due ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale.