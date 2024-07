È stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso un ragazzo di 16 anni caduto dalla bicicletta a Carate Brianza. L’allarme è scattato poco dopo le 13 del 4 luglio in via Colombo, il ragazzo secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza avrebbe fatto tutto da solo.

Carate Brianza: ragazzo grave in ospedale dopo una caduta dalla bicicletta, traumi al volto e al torace

Sul posto l’ambulanza che ha trasferito il giovane ciclista al San Gerardo di Monza per traumi al volto e al torace. Per la dinamica è intervenuta la polizia locale, allertata dai carabinieri.