Carabinieri, il colonnello Rosario Di Gangi nuovo Comandante provinciale di Monza e Brianza

Siciliano, 45 anni, il colonnello Rosario Di Gangi è il nuovo comandante provinciale del carabinieri di Monza e Brianza. In servizio da lunedì 11 settembre dopo un periodo di affiancamento con il suo predecessore, ha preso le redini dall’omologo Gianfilippo Simoniello, destinato al Comando Generale di Roma.

Di Gangi, dopo 4 anni alla guida del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, si è detto “onorato” del nuovo incarico annunciando un mandato “in continuità con il passato caratterizzato da importanti risultati operativi già ancora prima di diventare Comando provinciale, quando Monza era un Gruppo importantissimo e dalla grande consistenza di organico”.

Il colonnello Rosario Di Gangi, in mezzo, con i nuovi comandanti di Compagnia di Seregno e Vimercate e del Nucleo operativo e Radiomobile di Monza e Desio

Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza: “Territorio straordinario”

Dalle prime esperienze ha definito quello di Monza e Brianza un “territorio interessante, dalla grande intraprendenza economica e straordinaria solidarietà sociale“. Ha aggiunto anche di credere molto nella comunicazione finalizzata anche alla “promozione della Istituzione”.

Quanto alla sua carriera, Di Gangi, che vanta una lunga esperienza nel Ros (Raggruppamento operativo speciale) dell’Arma e nelle organizzazioni mobile, territoriale in Emilia Romagna, in Sicilia e nel Lazio, ha detto di avere un’impronta prettamente investigativa. Ha operato in più occasioni nel contrasto alla criminalità organizzata: “In Sicilia e nel distretto di Roma“.

Un bagaglio di esperienza che potrà essere particolarmente utile anche nel territorio della Brianza, caratterizzato dalla presenza di radicamenti di organizzazioni mafiose, in primis la ’ndrangheta.

I nuovi comandanti delle Compagnie dell’Arma di Seregno e Vimercate

Di Gangi ha ricordato anche come in numerosi comuni del territorio i carabinieri siano “in via esclusiva” la forza dell’ordine che rappresenta lo Stato, “una cosa che ci onora” mentre rispetto alle altre Forze presenti sul territorio ha ribadito che ci sarà “piena sinergia e collaborazione”.

Il capitano Corrado Di Quarta

Con l’occasione il colonnello ha anche presentato i nuovi comandanti delle Compagnie dell’Arma di Seregno e Vimercate.

Il primo è il capitano Corrado Quarta, 49enne, originario di Novoli (Lecce), proveniente dalla provincia di Bari dove ha retto negli ultimi quattro anni il comando della Compagnia di Modugno. In precedenza ha prestato servizio nell’organizzazione Territoriale, Speciale e Addestrativa in Veneto, Lazio e Puglia. A guidare la Compagnia di Vimercate sarà invece il capitano Giuseppe Della Queva, 39enne, originario di Taranto. Il precedente incarico l’ha svolto a Milano dove ha comandato la Sezione del Nucleo Radiomobile. Prima ancora aveva prestato servizio nell’organizzazione territoriale in Calabria, in Piemonte ed in Sicilia.

Il capitano Giuseppe Della Queva

I nuovi comandanti del Nucleo operativo e Radiomobile delle Compagnie di Monza e Desio

Infine presentati anche il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monza, il tenente Giangiacomo Greco, 28 anni, originario di Roma e proveniente da Firenze dove comandava il Plotone della Compagnia d’Intervento Operativo nel 6^ Battaglione Carabinieri ‘Toscana’, dove ha prestato servizio per 2 anni e il sotto tenente Francesco Nicoletti, 37 enne, originario della provincia di Caserta, nuovo comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Desio proveniente dalla regione Emilia Romagna dove ha prestato servizio presso il quinto reggimento carabinieri Emilia Romagna.