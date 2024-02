CampionidiVita a Monza: 400 studenti delle superiori con Lucchetta, Tapia, Corso e Lamia

Quasi 400 studenti di sei scuole superiori di Monza e provincia hanno partecipato nella mattinata di giovedì al teatro Villoresi di Monza alla terza tappa 2024 di #CampionidiVita, un’iniziativa a carattere nazionale, promossa dalla società RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico. Coinvolti l’Itgc Mapelli, l’istituto Maddalena di Canossa, il Collegio Villoresi San Giuseppe e l’Iis Enzo Ferrari di Monza, l’Iis Majorana di Cesano Maderno e l’Iti Marconi di Gorgonzola.

#CampionidiVita a Monza: per sensibilizzare i più giovani, le parole di Andrea Lucchetta

Monza Campioni di Vita

L’evento si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani delle scuole secondarie di secondo grado su alcuni valori fondamentali: il rispetto delle altre persone e delle loro diversità, l’inclusione e la capacità di affrontare ogni sfida con determinazione e passione. Sul palco, autentico mattatore, il campione di pallavolo Andrea Lucchetta.

«Essere un campione – ha rivelato- non significa vincere titoli e medaglie, ma saper affrontare un percorso di vita ricco di ostacoli. Bisogna sempre mettersi in gioco, non lasciarsi abbattere e trovare la forza per reagire. Lo sport insegna tutto questo oltre ad essere persone leali e rispettose dei propri compagni di squadra così come degli avversari».

#CampionidiVita a Monza: le testimonianze di Oney Tapia e Oxana Corso

Hanno raccontato le loro esperienze Oney Tapia, medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Tokyo nel getto del peso e nel lancio del disco per non-vedenti, e Oxana Corso, velocista, argento Mondiale sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra e detentrice del record mondiale sui 400 metri di velocità. Tapia ha ricordato che «con il sacrificio, la voglia di andare avanti è sempre possibile realizzare i propri sogni e raggiungere i propri obiettivi. Dopo l’incidente che mi ha fatto perdere la vista ho acceso una nuova luce nella mia vita e ho deciso di farlo seguendo la mia passione più grande: lo sport».

Anche secondo Corso «nulla è impossibile. Anche gli ostacoli della vita si possono superare. Grazie allo sport sono riuscita ad affrontare la vita in modo sereno e felice».

Sul palco è salito anche un campione monzese, Mirko Lamia, vicecapitano dell’Associazione ADS Arcobaleno calcio, convocato nella nazionale Italia calcio a 5.

#CampionidiVita a Monza: sport e inclusione

Massimiliano Schisano, direttore Area Retail Monza Brianza di Intesa Sanpaolo ha sottolineato le due parole chiave di #CampionidiVita : sport e inclusione. «Due parole che contengono gli stessi concetti: il rispetto verso l’avversario e verso le diversità».

I ragazzi presenti si sono cimentati anche in un edu-quiz di educazione finanziaria rispondendo alle domande comodamente dal loro smartphone attraverso una particolare app. Questo momento di coinvolgimento, rientra tra le attività promosse dal Museo del Risparmio che da undici anni diffonde la cultura finanziaria in modo innovativo e divertente con iniziative pensate per i più giovani.