Cammina sui binari, ferma i treni e prende a calci i poliziotti: un arresto alla stazione di Monza

Camminando sui binari aveva provocato l’interruzione per una ventina di minuti della circolazione dei treni regionali in direzione Desio per motivi di sicurezza. È dovuta intervenire la polizia di Stato martedì sera per quell’uomo in apparente stato confusionale alla stazione di Monza. Così un cittadino egiziano di 24 anni, richiedente asilo, è finito nei guai per una serie di reati.

Un arresto alla stazione di Monza: resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio

Non solo per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio per aver tentato di colpire i poliziotti con calci e pugni mentre tentavano di farlo salire sulla massicciata e liberare i binari, provando anche a spingerli per farli cadere dalla banchina sui binari del treno. Non solo per avere sferrato calci anche durante il trasporto in questura.

Un arresto alla stazione di Monza: già fermato il giorno prima per ricettazione

È la stessa persona che il 31 luglio era stata accusata di ricettazione per essere stata trovata in possesso di una tessera sanitaria e una tessera Atm intestate a persone che aveva dichiarato di non conoscere, come pure l’intestatario dell’utenza spagnola di un telefono cellulare che aveva in tasca.

Un arresto alla stazione di Monza: convalida dell’arresto e trasferimento in carcere

È stato arrestato per essere poi messo a disposizione della Procura della Repubblica di Monza per il giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Monza. Nella mattinata di mercoledì la convalida dell’arresto e il rinvio dell’udienza alla data del 14 settembre a causa dell’atteggiamento rivoltoso anche in aula, con accompagnamento nella casa circondariale di Monza. Sotto esame a questo punto anche la richiesta d’asilo.