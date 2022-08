Cade sui binari, travolta da un treno alla stazione di Bovisio: grave una donna di 87 anni

Avrebbe perso l’equilibrio finendo sui binari, alla stazione ferroviaria Trenord di Bovisio Masciago, quindi è stata travolta da un treno in arrivo. Versa in gravi condizioni all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è stata portata in codice rosso, una donna di 87 anni vittima lunedì 29 agosto in mattinata, poco dopo le 9, dell’incidente sul quale stanno indagando gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano intervenuti insieme a personale di soccorso, un’ambulanza e un’automedica, inviati dal 118 e ai vigili del fuoco di Monza. Presente anche una pattuglia dei carabinieri.

Cade sui binari, travolta da un treno: in codice rosso all’ospedale

Secondo una prima ricostruzione l’anziana sarebbe “accidentalmente caduta sui binari” durante l’arrivo del convoglio. L’incidente ha provocato inevitabili ripercussioni, temporanee, sulla circolazione ferroviaria.