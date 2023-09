Cade con il monopattino a Lentate, un 56enne in prognosi riservata al San Gerardo di Monza

Anche l‘elisoccorso, a Lentate sul Seveso, nel pomeriggio di domenica 10 settembre, per soccorrere un 56enne rimasto gravemente ferito, in via Donatori del Sangue, dopo una caduta con un monopattino elettrico. L’uomo, secondo quanto riferito dall’Arma residente in altra regione e in Brianza per motivi di lavoro, è stato portato in gravi condizioni, in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dove versa in prognosi riservata per fratture multiple.

Incidente con il monopattino a Lentate: i carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto

Proprio ai militari della Compagnia di Seregno, che sono intervenuti sul posto insieme a personale sanitario inviato dal 118, spetterà la ricostruzione dell’accaduto, anche se, dai primi accertamenti, pare che il 56enne abbia fatto tutto da solo.