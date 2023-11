Busnago: Le Pleiadi fanno in sold-out all’auditorium con “Singer sisters”

Debutto con sold out per “Singer Sisters – Un uragano in convento” della compagnia Le Pleiadi. Grande successo per le prime due date del musical messo in scena dal sodalizio busnaghese che si sono tenute sabato 28 e domenica 29 all’auditorium del Collegio Sant’Antonio di Busnago. Se la sera del debutto la sala è stata riempita completamente anche domenica solamente una ventina delle circa 300 poltrone sono rimaste libere. Grande soddisfazione per la compagnia che, nata solamente pochi anni fa, ha già saputo conquistare il favore del pubblico: «”Singer Sisters” è il terzo musical che il gruppo mette in scena – spiegano la regista Silvia Quattrocchi, Daniela Redaelli, vocal coach e Fabrizio Garnero -. È andato molto bene, il pubblico si è dimostrato molto coinvolto e ha risposto con applausi e richieste di bis. Quello che è piaciuto di più è stato proprio il mix tipico del musical che comprende recitazione, ballo e canto. Diverse scene si svolgono anche in platea rompendo la distanza tra pubblico e attori».

Busnago: Le Pleiadi fanno in sold-out ispirandosi a Sister Act

“Singer Sisters” trae ispirazione dai due capitoli di Sister Act: «I primi due musical erano a tema religioso – spiega Silvia Quattrocchi –. Il primo, “Forza venite gente”, su San Francesco il secondo invece era dedicato alla vita di Don Bosco. Per il terzo, avendo nella nostra compagnia tanti preadolescenti, giovani e anche senior c’era la necessità di trovare un copione che potesse coinvolgere tutti e dare loro il giusto momento di gloria sul palco. Da tempo ci balenava l’idea di mettere in scena una reinterpretazione di Sister Act; quindi, ho visualizzato bene i primi due film studiando le battute per cercare di costruire un copione basato sulle predisposizioni di ognuno dei partecipanti. Ho quindi creato dei personaggi inventati per i più giovani e mantenuto quelli delle Suore e di altri personaggi per creare una storia dall’unione dei due film. Le canzoni presenti sono quelle più famose e di impatto ma ho inserito anche alcuni brani che non appartengono ai film ma che comunque avessero significato nel testo che avevamo plasmato e inserito coreografie. La proposta è stata audace, il percorso bello, lungo e impegnativo ma la risposta è stata ottima».

Busnago: Le Pleiadi fanno in sold-out con un progetto per giovani

Il cast è composto anche da giovanissimi: «La protagonista ha 17 anni e anche il gruppo che interpreta le Suore è molto giovane e bravo – proseguono -. Hanno fatto venire i brividi dall’intensità. C’è anche un bimbo di 6 anni che ha interpretato da solista alcuni versi di “We are the world”».

La compagnia Le Pleiadi nasce nel 2019 nel contesto dell’oratorio San Luigi di Busnago, ad oggi conta circa una trentina di persone: «A Busnago mancava un’opportunità del genere e quindi abbiamo avanzato la proposta che è stata subito accolta con piacere anche dal parroco Don Eugenio Boriotti che ha sempre appoggiato il progetto – proseguono -. Il progetto è nato soprattutto per coinvolgere gli adolescenti ed è stato bello vedere la loro crescita. Qualcuno all’inizio faticava anche solamente ad alzare gli occhi sulla platea oggi invece balla e canta in maniera disinvolta e questo può essere d’aiuto per ogni ambito della vita. Negli anni qualcuno è uscito dal gruppo e altri nuovi sono entrati come è normale che sia perché ognuno può entrare e uscire in base alle proprie esigenze. Di lavoro, scuola e famiglia. Il bello è che alcuni che hanno partecipato al primo musical sono venuti a vedere l’ultimo spettacolo e ci hanno detto che verranno ad aiutarci nuovamente».

Lo spettacolo verrà portato in giro per altri palchi del territorio: «Attualmente abbiamo alcune date in programma ma vorremmo aggiungerne altre. L’intenzione è quella di portarlo in giro fino per tutto il 2024. Ben venga se qualche oratorio dei comuni della provincia di Monza e Brianza volesse contattarci per portalo in scena anche da loro».