Busnago, la tecnica della black box non paga: rapinatori a mani vuote alla Bpm di via San Rocco

Hanno utilizzato la tecnica della black box, che le cronache dipingono come inventata in Bulgaria e che è finalizzata all’hackeraggio dei sistemi di sicurezza ed al facile ottenimento del denaro contante, i rapinatori che, nella notte tra lunedì 8 maggio e martedì 9 maggio, hanno preso di mira la filiale della Banca Popolare di Milano di via San Rocco a Busnago, al civico 12/a.

Busnago: danni allo sportello del bancomat

L’azione furtiva non ha però prodotto l’esito sperato. I malviventi non sono infatti riusciti ad asportare alcuna banconota, pur se lo sportello ha riportato danni alla parte sottostante la fessura di inserimento della tessera bancomat. I danni citati sono coperti da assicurazione. Nel merito, i carabinieri hanno avviato un’indagine.