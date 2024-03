Brugherio: volano le multe, tre per un totale di 16mila euro

Più che multe sono stangate quelle elevate dalla Polizia locale di Brugherio tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo: con tre verbali i vigili hanno appioppato sanzioni per quasi 16.000 euro. Altra particolarità, oltre agli importi, è la natura dell’infrazione: le tre persone controllate guidavano senza aver conseguito la patente.

Brugherio: guida senza patente, tre casi tra martedì e mercoledì

Non ce l’ha il diciassettenne di Arcore che martedì pomeriggio si è messo al volante di una microcar ed è stato intercettato a pochi passi dal municipio: il veicolo è stato sottoposto a fermo per tre mesi mentre alla madre del ragazzo è stata inviata una sanzione da 5.700 euro per incauto affidamento del mezzo.

La scena e il copione sono simili a quanto avvenuto ventiquattr’ore dopo in via Volturno dove un diciassettenne è stato sorpreso a bordo di un ciclomotore senza avere né la patente né il foglio rosa. In questo caso gli oltre 5.000 euro delle multe saranno divisi tra il giovane e il proprietario del mezzo che «incautamente» glielo aveva prestato.

Poche ore prima la pattuglia, all’incrocio tra le vie Comolli e Redipuglia, ha sequestrato un motorino non assicurato e con la revisione scaduta: il proprietario, che anche in questo caso non ha mai ottenuto la patente, dovrà pagare circa 6.000 euro.

Brugherio: guida senza patente, altri 5.600 euro un paio di settimane fa

Un paio di settimane fa i vigili hanno compilato un’altra multa salata, dell’importo di 5.662 euro, per guida senza patente: una quarantunenne, fermata perché stava parlando al telefono mentre era al volante, è stata anche denunciata per aver fornito generalità false.

Brugherio: mercoledì sospeso un cantiere, multa di 2.800 euro

Sempre a Brugherio mercoledì mattina la Polizia locale ha intimato la sospensione di un cantiere stradale per la posa della fibra ottica in quanto non autorizzato e non indicato in modo adeguato dalla segnaletica: per l’impresa sono scattate sanzioni per un totale di 2.800 euro.