Da lunedì 21 agosto, e fino al termine dei lavori, a Brugherio chiude la via Tre Re per l’inizio del cantiere per la pavimentazione. Dopo l’asfaltatura della via Kennedy, è la via del centro a essere interessata dai lavori di risistemazione necessari per rinnovare il porfido, che presenta zone danneggiate e alcuni cubetti instabili.

Brugherio: via Tre Re chiude per lavori dal 21 agosto, anche per i box dei residenti

Quindi la via, dal civico 28 e fino al civico 53, verrà chiusa al traffico con conseguente impossibilità anche da parte dei residenti di accedere ai box privati. Mentre sarà garantito l’accesso dei pedoni.

“L’amministrazione comunale si scusa per i disagi, ma i lavori devono essere fatti, per rendere la città più bella e sicura per tutti”, spiega una nota del Comune.