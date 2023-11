Brugherio, salti e corse sulla pista natalizia non ancora ghiacciata: danni per migliaia di euro

Una bravata ha rischiato di compromettere l’allestimento della pista di ghiaccio che da sabato 25 novembre costituirà una delle attrazioni principali del Villaggio di Natale di Brugherio. Nella tarda serata di venerdì un gruppo di ragazzi è salito sul fondo dell’impianto non ancora ghiacciato e, tra salti e corse, ha rovinato le serpentine in alcuni punti provocando danni per alcune migliaia di euro.

Brugherio, danni alla pista: potrebbero essere gli stessi che hanno hanno preso di mira l’albero

I giovani sono scappati prima dell’arrivo dei Carabinieri avvertiti dal titolare di uno dei bar di piazza Roma ma le loro gesta sono state riprese da diverse telecamere e, se le immagini consentiranno di individuarli, rischiano una denuncia. Il gruppo potrebbe essere lo stesso che ha preso a calci le grandi palle di Natale alla base dell’albero illuminato da giovedì nella fontana di piazza Cesare Battisti, a pochi passi da piazza Roma: anche in questo caso le imprese sono state immortalate dalle telecamere.

La pista non ancora ghiacciata

Brugherio: danni per migliaia di euro alla pista di Natale, ripresi dalle telecamere

Gianluca Cacioppo, titolare della società Luca Event che realizza gli allestimenti natalizi in molti comuni anche fuori dei confini della Brianza, è esasperato: “Non è la prima volta che gli impianti vengono rovinati – afferma – un anno per punizione i ragazzi sono venuti ogni sera a ripulire la pista di ghiaccio, ma sono stanco di pagare per la loro mancanza di educazione”.

L’albero nella fontana di piazza Cesare Battisti con le palle alla base prese a calci

Brugherio, il titolare della pista: “Sarà regolarmente inaugurata sabato 25 novembre”

I danni maggiori, spiega, si registrano quando il fondo non è ancora ghiacciato e, di conseguenza, le serpentine sono scoperte. “Ogni anno – racconta – c’è chi di notte sale e non solo per pattinare. È capitato che siano saliti con motorini e monopattini: sono anche caduti e, probabilmente, si sono fatti male perché al mattino abbiamo trovato macchie di sangue sul ghiaccio». «La pista – aggiunge – sarà inaugurata regolarmente sabato 25: tanti bambini si fermano già per chiederci quando aprirà“.

Il Villaggio di Natale, assicura la vicesindaca Mariele Benzi, quest’anno sarà più ricco: dodici casette ospiteranno gli operatori del mercatino, lo spazio a disposizione delle associazioni sarà più ampio e giovedì 23 ci sarà un’altra sorpresa.