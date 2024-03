Brugherio: quel che resta della Toyota dopo il passaggio dei “cannibali”

Ha fatto sparire le ruote, i sedili, il volante e tutto quello che, indispensabile per far circolare un veicolo, poteva essere riutilizzato chi ha cannibalizzato una vettura abbandonata nelle vicinanze di via San Maurizio al Lambro, a Brugherio.

Brugherio, Toyota cannibalizzata: sparita anche la targa, forse spagnola

Della Toyota Rav 4 scura lasciata su un tratto sterrato rimane la carcassa o poco più: non c’è, tanto per cominciare, la targa. Secondo i primi controlli effettuati dalla Polizia locale sul telaio, l’auto non risulta immatricolata in Italia né lo stesso risulta abbinato ad alcuna targa italiana o degli altri dieci paesi europei per i quali è stata effettuata la ricerca: da alcune «informazioni assunte» dai vigili sembrerebbe, però, che prima di essere ridotta a un guscio vuoto la macchina avesse una targa spagnola.