Brugherese muore investita a Roma: addio a Laura Pessina, grave il marito

È deceduta mercoledì a Roma a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale la brugherese Laura Pessina. La donna, 58 anni, è stata investita da un settantottenne alla guida di un suv mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme al marito, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito.

Brugherese muore investita a Roma, automobilista indagato per omicidio stradale

La coppia era arrivata nella capitale lunedì per qualche giorno di vacanza: la tragedia è avvenuta attorno alle 13 in via del Teatro Marcello, nel centro storico. Le condizioni della brugherese, trasportata all’ospedale San Giovanni dell’Addolorata, sono apparse subito disperate. L’automobilista, che si è fermato a prestare soccorso, è indagato per omicidio stradale. La Polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.