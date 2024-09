Brugherio, l’associazione Penelope: “Ritrovato il 31enne scomparso”

È stato ritrovato nella tarda mattinata di sabato 14 settembre Alessio De Biasi, residente a Brugherio, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di mercoledì 11 settembre. A dare notizia del ritrovamento è stata l’associazione Penelope che si occupa di dare aiuto e sostegno ai familiari delle persone scompare, a cui si era rivolta la moglie di De Biasi venerdì 13 settembre in serata.

Anche Veronika Vladimirovna, moglie di Alessio De Biasi, ha confermato il ritrovamento del marito tramite i social. Il tam tam era partito nella serata del 13 settembre, quando la donna ha chiesto aiuto a chiunque potesse aiutarla a riconoscere e trovare il giovane.

Brugherio, ritrovato il 31enne scomparso, la moglie: “Mio marito sta bene, grazie a Dio è a casa”

La donna aveva visto il marito l’ultima volta lo scorso 11 settembre quando De Biasi mercoledì aveva preso l’autobus per andare a Monza per portare il suo monopattino in officina. L’appuntamento era nell’officina accanto alla stazione. Qui l’uomo è arrivato – racconta la moglie – ha lasciato il monopattino ma poi non è più tornato a riprenderlo. La donna ha cominciato a chiamare il numero di cellulare del marito già nel primo pomeriggio ma il telefono è risultato irraggiungibile dalle 18.30.

Prima di rivolgersi all’associazione Penelope la moglie di Alessio De Biasi ha sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Brugherio. L’incubo è finito. «Mi marito sta bene, grazie a Dio è a casa», ha scritto la moglie ai tanti che in queste ore avevano condiviso sui social il suo appello.