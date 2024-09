Brugherio, un 31enne scomparso da giorni: l’appello della moglie

Di Alessio De Biasi non si hanno più notizie da mercoledì 11 settembre. A lanciare l’allarme via social è stata la moglie, Veronika Vladimirovna sulla pagina Monza info, nel tentativo di allargare ancora di più l’allarme e chiedere aiuto a chiunque possa riconoscerlo.

La donna ha già sporto denuncia e ha deciso di rivolgersi anche alla sede regionale dell’associazione Penelope che si occupa di aiutare i famigliari di persone scomparse, che immediatamente ha pubblicato un volantino con le generalità dell’uomo.

Brugherio: Alessio De Biasi scomparso da mercoledì dopo avere preso un bus

Alessio De Biasi ha 31 anni è di Brugherio. Mercoledì 11 settembre ha preso l’autobus per andare a Monza per portare il suo monopattino in officina. L’appuntamento era nell’officina accanto alla stazione. Qui l’uomo è arrivato – racconta la moglie – ha lasciato il monopattino ma poi non è più tornato a riprenderlo. Il telefono di De Biasio risulta irraggiungibile dalle 18.30 di mercoledì scorso.

Brugherio: Alessio De Biasi scomparso, la maglia con il logo Jordan

Alessio De Biasi ha 31 anni, occhi e capelli castani, è alto 1 metro e 72 centimetri e pesa circa 85 chili. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca con il logo della Jordan, jeans bermuda, scarpe bianche e portava a tracolla un borsello nero con i documenti. Dovrebbe avere con sé ancora il suo cellulare che però continua a risultare spento. «Potrebbe essere in difficoltà», precisano dall’associazione Penelope che già nella sera di venerdì 13 settembre, a pochi minuti dalla denuncia della moglie, hanno pubblicato sui social il volantino con la foto del ragazzo e le informazioni per riconoscerlo.

Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine al numero unico di emergenza 112 o la sede dell’associazione Penelope Lombardia al numero 380.781.4931.