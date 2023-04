Brugherio: la 22enne precipitata dalla finestra si è suicidata secondo la Procura

Per la Procura della Repubblica di Monza non ci sono dubbi: la giovane egiziana che lo scorso 27 giugno era precipitata dal balcone di casa, dal secondo piano di una palazzina del quartiere Edilnord di Brugherio, si è lanciata deliberatamente, escludendo quindi qualsiasi responsabilità da parte del marito. La donna, 22enne, che era in stato interessante di cinque mesi, era morta sul colpo. Le indagini inizialmente si erano indirizzate su possibili pressioni psicologiche nei confronti della ragazza, anche per il fatto che, secondo alcune testimonianze, poco prima della tragedia, si erano sentite rumori e grida che lasciavano pensare ad una violenta lite.

Brugherio: la 22enne precipitata dalla finestra e l’archiviazione

Nel momento in cui la ragazza si sarebbe lanciata nel vuoto infatti, in casa erano presenti sia il marito che alcuni parenti di lui. Durante l’inchiesta era anche emerso, dai messaggi via sms ai parenti stessi, che la giovane sentiva su di sé regole imposte che la sua età evidentemente non riusciva ad accettare. Tutto vagliato dalla Procura che alla fine ha deciso per l’archiviazione del caso, è suicidio: non ci sono prove che possano lasciare intendere diversamente.