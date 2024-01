Brugherio: inciampa in un monopattino, 81enne finisce in ospedale

È stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele per le lesioni riportate in una brutta caduta provocata da un monopattino incustodito. L’incidente è accaduto sabato mattina, 13 gennaio attorno alle 11.30, al mercato di via Kennedy, a Brugherio: una signora di ottantun’anni è inciampata nel mezzo piazzato tra le bancarelle ed è rovinata al suolo. Ora gli agenti stanno indagando per ricostruire la dinamica del fatto e per rintracciare il proprietario del monopattino che si è allontanato prima del loro arrivo: proprio per questo invitano chi ha assistito al fatto a contattarli al comando di via Quarto.

Brugherio: inciampa in un monopattino e multata una donna

Poco dopo, verso le 12.30, i vigili hanno fermato un quarantaduenne residente in città che guidava una Fiat 600 senza assicurazione, con la revisione scaduta e già sottoposta a sequestro: il cumulo delle infrazioni commesse gli è costato sanzioni per un totale di 2.116 euro. Come se non bastasse l’uomo circolava senza patente in quanto gli era già stata revocata: la pattuglia ha sequestrato la vettura e ha denunciato il titolare che rischia fino a un anno di reclusione.