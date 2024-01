Le strade e, soprattutto, le piazze di Brugherio sono sporche: il sindaco Roberto Assi rilancia le critiche a Cem, l’azienda pubblica di cui il Comune è socio che gestisce il servizio di igiene ambientale e di raccolta dei rifiuti.

«Non sono soddisfatto – afferma – la qualità dello spazzamento è peggiorata: con il dipendente distaccato in Villa Fiorita la collaborazione è ottima, ma non è possibile che per avere le strade pulite io o gli assessori dobbiamo chiamare la società».

Brugherio, il sindaco critica la pulizia di strade e piazze: i punti critici

I punti più critici, precisa, sono il parco Miglio, via De Gasperi, le piazze Togliatti e Virgo Fidelis che spesso la mattina sono tappezzate di bottiglie, cartacce e residui dei raduni serali.

«I resti del Capodanno – attacca il primo cittadino – sono rimasti sui marciapiedi e nelle aiuole per tre giorni, finché non ho sollecitato il consorzio. Tante domeniche mattina i parchi restano chiusi perché non c’è il personale che deve aprirli: il problema è organizzativo. L’azienda si sta ampliando troppo, ma non ha la struttura adeguata per farlo».

Brugherio, il sindaco critica la pulizia di strade e piazze: ipotesi uscita da Cem

Assi, a questo punto, non esclude l’uscita di Brugherio da Cem: «Non ho ancora affrontato il problema con la maggioranza – dice – ma dovremo valutare seriamente i benefici e riflettere se rimanere, magari senza la formula in house, o se affidare i servizi tramite gara come fanno altre città, tra cui Monza». «Controllerò costantemente la qualità dell’operato – aggiunge – ho già chiesto alla Polizia locale di segnalarmi le strade sporche. Intendo, inoltre, partecipare alla formazione del piano tariffario: nessuno deve aspettarsi che quello che ci verrà proposto sia accettato tale e quale». Cem, interpellata, prima di commentare si riserva di verificare i rilievi mossi da Assi.