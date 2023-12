Brugherio e Monza, la Finanza sequestra oltre quattro quintali di fuochi d’artificio

Sequestro penale di oltre 3 quintali di fuochi di artificio, tra cui “bengala, raudi e fontane luminose”, rinvenuti in un emporio di Brugherio, da parte della Guardia di finanza del Comando provinciale di Monza e Brianza. Le Fiamme gialle hanno tra l’altro accertato, presunte: “gravi omissioni in ordine al rispetto delle misure di sicurezza previste per la custodia dell’ingente quantitativo di materiale pirotecnico stoccato: magazzini privi di impianti estinguenti e con uscite di sicurezza e vie di esodo non a norma”.

Foto guardia di finanza di Monza e Brianza

A Brugherio sequestrati anche 94mila giocattoli e addobbi natalizi

Negli stessi magazzini sono inoltre stati rinvenuti e sottoposti a sequestro amministrativo oltre 94.000 giocattoli e addobbi natalizi considerati “non sicuri, mancanti delle indicazioni sui dati relativi all’importatore e distributore, al contenuto di materiali o sostanze pericolose e con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni”. Il legale rappresentante della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Monza per i reati di: “detenzione illecita di materiale esplodente e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro” e segnalato alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi: “per l’applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità”.

Sequestro di 1,5 quintali di articoli pirotecnici a un 44enne di Monza

Sempre i finanzieri del comando brianzolo, del Gruppo di Monza e delle Compagnie di Seregno e Seveso, hanno sottoposto a sequestro penale, a Monza, circa 1,5 quintali di articoli pirotecnici rinvenuti durante un controllo di polizia nei confronti di un 44enne residente in città che è stato deferito alla Procura della Repubblica di Monza per illecita detenzione di materiale esplodente.

Foto Guardia di finanza di Monza e Brianza

A Cesano Maderno sequestrati 4.000 prodotti per “violazioni al Codice del Consumo”

Inoltre, presso un esercizio commerciale di Cesano Maderno, sottoposti a sequestro amministrativo per violazioni al Codice del Consumo – “in quanto privi di informazioni merceologiche, indicazioni e istruzioni d’uso in lingua italiana” – circa 4.000 prodotti tra lampade di emergenza a led per uso domestico, accessori di abbigliamento, compact disc masterizzabili, articoli da cucina, vetrofanie natalizie, con conseguente segnalazione dei commercianti alla competente Camera di Commercio.

Al mercato di Monza e in un centro commerciale di Verano requisiti capi d’abbigliamento contraffatti

E ancora, presso il mercato settimanale di Monza e nelle adiacenze di un centro commerciale di Verano Brianza sequestrati centinaia di capi d’abbigliamento verosimilmente contraffatti: “tute, maglie e berretti con marchi di note griffe della moda, quali Calvin Klein, Ralph Lauren, e club calcistici, tra cui A.C. Milan, FC Internazionale Milano e Juventus FC” oltre a giubbotti e calzature: “riproducenti falsamente i brand Colmar, Louis Vuitton, Blauer, Jordan”. Tre le persone denunciate per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione.