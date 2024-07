Brugherio: due ragazzine investite sul monopattino, arriva l’elisoccorso

Grave incidente a Brugherio con due ragazzine in monopattino finite in ospedale in codice rosso con anche l’intervento dell’elisoccorso. Il sinistro si è verificato verso le 16 di giovedì 18 luglio tra le vie San Cristoforo e Occhiate. Per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia locale giunta tempestivamente sul posto, si sarebbe verificato uno scontro violento tra una fiat Punto guidata da una 40enne di Cinisello e le due giovanissime sul monopattino.

Brugherio: due ragazzine investite e i soccorsi in massa

Sul posto sono intervenuti oltre all’eliambulanza anche due ambulanze e l’auto medica e allertata anche una pattuglia dei carabinieri. Ad avere la peggio è stata una delle due 14enni trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverata in progmosi riservata per un trauma cranico in rianimazione, mentre l’altra adolescente è stata portata in codice giallo al San Gerardo di Monza con diversi traumi ed è stata dimessa con 30 giorni di prognosi. L’automobilista dovrebbe essere uscita illesa dall’urto.