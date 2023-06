Brugherio: contasecondi per i T-Red, cinque secondi in più per il giallo

Saranno installati durante l’estate a Brugherio i contasecondi che segnaleranno agli automobilisti la durata del giallo dei semafori t-red, prolungata a cinque secondi. L’acquisto dei dispositivi è stato deliberato dalla giunta.

«Il salto di corsia – spiega la vicesindaca Mariele Benzi – sarà sanzionato solo se l’operatore accerterà» il superamento netto delle strisce bianche. Se le modifiche non porteranno a una riduzione considerevole delle multe in autunno l’amministrazione valuterà la possibilità di sostituire i semafori con le rotatorie.

Brugherio: in arrivo anche cinque pilomat per piazza Roma

La giunta ha dato via libera anche all’acquisto di cinque pilomat, i paletti che si alzeranno per impedire l’accesso ai veicoli nei giorni di chiusura di piazza Roma e si abbasseranno in quelli di apertura: due saranno collocati all’imbocco della piazza, due all’uscita mentre l’ultimo sostituirà la sbarra nel cortile del municipio.

«Abbiamo trovato una città a brandelli – afferma il sindaco Roberto Assi – stiamo rimettendo in moto la macchina comunale, rimasta senza timoniere negli ultimi anni. La carenza di manutenzione ha provocato il proliferare di topi, blatte e moscerini: abbiamo chiesto a Brianzacque un intervento urgente di pulizia delle fognature e verificheremo con la società che ha l’appalto del verde se è possibile aumentare gli sfalci dell’erba».