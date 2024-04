BrianzAcque vince il primo Aquality award per sostenibilità e resilienza

La produzione di energia elettrica e i progetti a salvaguardia della risorsa idrica sono tra i fattori che hanno consentito a BrianzAcque di vincere la prima edizione degli Aquality award per la categoria “sostenibilità e resilienza”. Il premio è stato consegnato mercoledì 9 aprile in occasione della decima edizione di Aquality Forum, l’evento di Ikn Italy dedicato agli operatori dell’idrico impegnati sui versanti della sostenibilità, degli investimenti e della transizione digitale.

BrianzAcque vince il primo Aquality award, premiata per produzione energia elettrica con cogenerazione e fotovoltaico

La giuria, composta da Samir Traini, partner Ref ricerche, da Marco Fantozzi, managing director di Isle utilities e membro di Iwa, e da Alberto Bernardini, managing partner Agenia, ha attestato che l’azienda pubblica brianzola ha assolto in modo virtuoso a tutti e tre gli ambiti della candidatura: la mitigazione ambientale e la salvaguardia della risorsa idrica anche in termini di progetti R&S per il trattamento di acque potabili e reflue; lo sviluppo tecnologico e l’innovazione per l’uso efficiente delle risorse idriche e per la riduzione delle perdite; il bilancio di sostenibilità e trasparenza Esg.

BrianzAcque è stata premiata per la sua attività nella produzione di energia elettrica tramite cogenerazione a gas naturale e fotovoltaico che viene distribuita anche alla rete del teleriscaldamento e consente di ridurre le emissioni di anidride carbonica; per la valorizzazione di progetti finalizzati alla salvaguardia della risorsa idrica; per avere implementato un approccio avanzato alla digitalizzazione con azioni volte al monitoraggio delle reti; per i risultati conseguiti nella riduzione delle perdite, ritenuti incoraggianti per il completo raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto Pnrr 4.2; per la completezza informativa sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

BrianzAcque vince il primo Aquality award: «Abbiamo fatto della sostenibilità una leva di crescita»

«Ringraziamo Ikn e la giuria – spiega il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci – condividiamo la soddisfazione per aver ottenuto l’Aquality award con tutti i collaboratori dell’azienda che con la loro professionalità contribuiscono al raggiungimento di questi risultati».

«Abbiamo sempre creduto nella sostenibilità e ne abbiamo fatto una leva di crescita – commenta il vicepresidente Gilberto Celletti che ha ritirato il premio – mai come oggi, con la stretta imposta dai cambiamenti climatici, la sostenibilità si sposa con la resilienza e mai come oggi siamo in campo con un impegno quotidiano in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 di cui beneficia l’intera comunità brianzola».