Bovisio Masciago: ecco il logo ufficiale del Cammino Montiano 2025

Il Cammino Montiano ha il suo logo. Fratel Ruggero e il direttivo dell’associazione nata nella parrocchia di San Martino hanno scelto il simbolo grafico del grande evento internazionale che nel 2025 trasformerà Bovisio Masciago e Seregno nel centro della cristianità brianzola e anche lombarda in occasione del bicentenario della nascita del beato Luigi Monti, in concomitanza tra l’altro con il Giubileo della Chiesa cattolica.

Bovisio e il Cammino Montiano: cosa sarà

Il logo scelto è stato pensato da due studentesse della classe 3F del liceo Nanni Valentini-indirizzo grafico di Monza e rappresenta una impronta del piede stilizzata, a simboleggiare il pellegrinaggio a piedi da Bovisio a Saronno attraverso 15 chilometri e 800 metri di cammino lento, che saranno il fulcro di tutti gli eventi della celebrazione.

La presentazione del logo per il Cammino Montiano

Sarà fatta la segnaletica, le piste ciclabili saranno efficientate in collaborazione con Regione Lombardia e i parchi Grubria e Groane, e entro l’inizio delle celebrazioni la casa natale bovisiana del beato sarà acquisita alla comunità, con una compravendita la cui trattativa con gli eredi non è ancora chiusa. Il logo è stato presentato dal religioso laico al direttivo dell’associazione allargato al gruppo di lavoro, radunato in parrocchia nella sera di venerdì 5 maggio.

Bovisio e il Cammino Montiano: il 26 maggio

Il disegno di base dovrà essere sottoposto a restyling a cura di uno staff di grafici, in modo da renderlo consono a tutte le riproduzioni che ne saranno fatte, su manifesti e merchandising: possibile, ad esempio una prima modifica su sfumature di colori e l’inserimento di una croce, magari all’interno della scritta. Dopodichè potrà essere registrato. Venerdì 26 maggio nel salone dell’oratorio, grande serata di presentazione e ringraziamento con i 3 autori e con le rispettive scolaresche dei 3 disegni primi classificati. Sarà una serata di festa per abbracciare chi ha dato fondo alla creatività per pensare il brand del Cammino Montiano 2025.