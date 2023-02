Bovisio Masciago, addio porfido: anche in piazza San Martino arriva l’asfalto (per le auto)

Anche il porfido di piazza San Martino, a Bovisio Masciago, cederà il passo all’asfalto. Tramonta, almeno in parte anche a Bovisio la fase storica dell’arredo urbano a base di lastroni di porfido, per quanto riguarda la piazza della chiesetta. Un fondo di materiale nobile che, anche qui, come altrove sulla lunga distanza sta mostrando forti limiti: repentino logorio, pericolosità del fondo sconnesso e difficile manutenzione. E di conseguenza, il settore lavori pubblici ha deciso di sostituire il pavimento con una semplice asfaltatura, nel quadro della più generale ridefinizione del piazzale della chiesa.

Piazza San Martino sotto i ferri: il Comune stanzia 133mila euro

Per uno stanziamento pari a circa 133mila euro, l’impresa assegnataria dei lavori, ridefinirà l’aspetto della piazzetta. E uno degli interventi di servizio più importanti, sarà certamente il rimpiazzo delle lastre in roccia ignea levigata, con semplice asfalto. Solo per quanto riguarda la parte transitabile, lasciando il porfido dove i veicoli non transitano. L’intervento reso inderogabile dai danni al fondo ormai assolutamente evidenti, è già stato assegnato e dovrebbe partire una volta ultimato almeno un altro importante cantiere stradale attualmente in corso in città. Finita via Toti si potrà mettere mano a piazza San Martino.