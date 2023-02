Bovisio, aggredisce il vigilante dopo il furto al supermercato: arrestato per rapina

I carabinieri della Compagnia di Desio hanno tratto in arresto per rapina aggravata un 40enne di origine marocchina che ha cercato di uscire dal supermercato In’s di Bovisio Masciago con refurtiva per circa 50 euro dopo aver tentato invano di spingere a terra un addetto alla vigilanza, che l’aveva scoperto e bloccato, per guadagnare l’uscita.

Bovisio, la richiesta d’intervento “muta” dal supermercato

Al 112 attorno alle 12.40 è giunta una richiesta di aiuto “muta” ma in sottofondo l’operatore ha udito la frase “Venite all’In’s di Bovisio, c’è stata una rapina“. Dalla centrale operativa di Desio sono state mandate due gazzelle dell’Arma: testimoni hanno indirizzato i militari sul retro dove hanno trovato il 40enne molto agitato con l’addetto l’addetto alla sicurezza che stava cercando di trattenerlo. Alla vista dei carabinieri, avrebbe opposto resistenza e cerato di colpire con un blocco di lattine di birra il vigilante, minacciandolo.

Bovisio, 40enne arrestato e refurtiva recuperata

I carabinieri l’hanno prontamente bloccato e recuperato la refurtiva, restituita al supermercato. Il 40enne marocchino, senza fissa dimora, già noto, è stato arrestato per rapina aggravata e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Monza.