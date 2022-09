Biassono: Rovagnati apre outlet e bistrot

È stato inaugurato nel pomeriggio del 19 settembre a Biassono, in via Porta d’Arnolfo, il nuovissimo doppio spazio commerciale di Rovagnati, costituito da un outlet dei prodotti del celebre marchio e da un bistrot con cucina da 60 coperti (progettato dall’architetto Paolo Mancia), l”Officina del gusto”.

Biassono: taglio del nastro alla presenza della famiglia

La cerimonia di taglio del nastro è avvenuta alla presenza della famiglia Rovagnati (erano presenti la presidente Claudia Limonta Rovagnati e i figli Ferruccio e Lorenzo) e del sindaco Luciano Casiraghi.

Biassono Inaugurazione Rovagnati Biassono Inaugurazione Rovagnati

Biassono, il sindaco: “Società che dà lustro al territorio”

“Rovagnati è una realtà iniziata molti anni fa che è divenuta una potenza europea. Si tratta di una società che dà lustro a tutto il nostro territorio. Biassono è un paese attivo a livello amministrativo, commerciale e di divertimenti e spero che questo possa essere uno stimolo anche per i giovani per aprire nuove attività“, ha detto Casiraghi.

Biassono, il direttore generale: “Tutto il nostro mondo in un’unica location”

“Le prime esperienze di questo tipo le abbiamo fatte a Milano, poi qui in Brianza c’è stato l’esperimento del centro commerciale Globo a Busnago. La novità è quella di avere in un’unica location tutto il nostro mondo. I consumatori, grazie a spazi come questi, stanno scoprendo tanti nuovi prodotti, Rovagnati ha sette impianti produttivi e qui tutta la nostra produzione trova spazio. Sono realtà, queste, complementari a quelle tradizionali della grande distribuzione e del commercio tradizionale, come lo sono anche il nostro shop online, che consentono ai consumatori di acquistare i prodotti che desiderano, come li desiderano“, ha spiegato invece il direttore generale di Rovagnati, Gabriele Rusconi.