Biassono, passaggio a livello di via Parco chiuso per lavori: code e rallentamenti

Da lunedì 6 marzo e fino alla mezzanotte dell’’8 marzo resterà chiuso il passaggio a livello di via Parco a Biassono. A comunicarlo è l’amministrazione comunale attraverso un’ordinanza pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (biasono.org). Per tre giorni sarà vietato il transito dei mezzi di passaggio. Il passaggio a livello resterà chiuso all’altezza della stazione ferroviaria Biassono – Lesmo Parco, per lavori di armamento ferroviario sulla tratta indicata e manutenzione dei binari.

L’ordinanza prevede inoltre un limite massimo di velocità nelle corsie in adiacenza al cantiere stradale di 30 chilometri orari.

Lavori al passaggio a livello di Biassono, code nonostante i cartelli

Già dal fine settimana sono comparsi i cartelli stradali che indicavano l’imminente chiusura del passaggio a livello e le vie alternative per dirottare altrove il traffico, proveniente anche dai comuni limitrofi. Provvedimento che però non ha impedito il formarsi, già dalle prime ore di lunedì 6 marzo, di code e rallentamenti in prossimità del passaggio a livello.

Lavori al passaggio a livello di Biassono: armamento ferroviario e manutenzione binari

Resta sempre consentito l’accesso ai parcheggi che si trovano in prossimità del polo ferroviario interessato dai lavori, lungo la tratta Biassono – Lesmo Parco.

Lavori, quelli che hanno preso il via lunedì 6, che erano già stati calendarizzati da tempo e che, secondo il parere dei tecnici dell’impresa Valsecchi armamento ferroviario srl di Merone che si occuperà del cantiere, non si sarebbero potuti svolgere in presenza dell’intenso passaggio veicolare e di mezzi pesanti che caratterizza quotidianamente quell’attraversamento ferroviario.