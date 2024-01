Besana, ruba 250 euro nel bar dove lavora: incastrata dalle telecamere

Ha rubato 250 euro nel bar dove lavora, nascondendoli nel reggiseno. A incastrarla sono state le immagini riprese dalla videosorveglianza del locale. La responsabile, una 36enne, è stata denunciata in stato di libertà per furto dai Carabinieri della Stazione di Besana in Brianza che si erano attivati per accertamenti dopo la sparizione del denaro.

Furto di 250 euro nel bar di Besana, dipendente 36enne denunciata

Proprio la visione delle immagini interne al bar avrebbero consentito di accertare che la la dipendente del locale, approfittando di un momento di distrazione della moglie del titolare, con la quale stava completando il turno lavorativo, avrebbe prelevato la somma custodita in un armadietto posto sul retro del bar nascondendola all’interno del reggiseno. Messa alle strette, secondo quanto riferito dall’Arma la 36enne avrebbe ammesso le sue responsabilità.