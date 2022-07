Besana in lutto, addio a Pinuccia Mapelli: «Ha fatto tanto per la città»

È cordoglio a Besana in Brianza per la scomparsa di Giuseppina Mapelli (da tutti conosciuta come Pinuccia), 85 anni, storica tabaccaia di via Santa Caterina. È deceduta domenica per una serie di complicanze a seguito di una caduta che le ha provocato la rottura di un polso. Lascia tre figlie, Rita, Loredana e Elisabetta, e 4 nipoti.

Besana in lutto, addio a Pinuccia Mapelli: la tabaccheria, il comitato Santa Caterina, Airc e Pro loco

Fondatrice del comitato che ha restaurato la chiesa di Santa Caterina, referente della sezione Airc di Besana, e tra i primi soci della Pro loco della città, Mapelli ha dedicato tempo e passione alla comunità besanese, lavorando in prima linea a molte iniziative benefiche.

Besana in lutto, addio a Pinuccia Mapelli: il ricordo della figlia

“È stata una grande mamma e una grande donna. Una persona da cui prendere esempio. Mamma aiutava gli altri in silenzio. Ha fatto tanto per Besana e per i besanesi e ha trasmesso a noi figlie il desiderio di metterci in gioco per la comunità“, ha raccontato la secondogenita Loredana.

“Era anche una instancabile lavoratrice. Per una vita è stata il volto della tabaccheria che ha ereditato da sua mamma. Dal 1992 la gestione dell’attività è passata a me, ma mia mamma è venuta in tabaccheria, ora anche bar, fino a 7 anni fa. Era sempre impeccabile e in ordine. Amava prendersi cura di sé e dei suoi bei capelli lunghi“, ha aggiunto.

Besana in lutto, addio a Pinuccia Mapelli: il ricordo di Federico Gatti e Antonio Viganò

Pinuccia Mapelli era molto conosciuta e stimata in città. Sui social la sua morte ha suscitato cordoglio e commozione.

“Un’altra cara amica che ci lascia, con Pinuccia ho condiviso tante belle iniziative che riguardavano Besana e non solo“. Inizia così uno dei tanti messaggi postati sui social dai besanesi, scritto da Federico Gatti presidente dell’associazione Jahkarlo Italia: “Tra le tante la più importante è stata sicuramente il recupero della chiesa di S. Caterina, casa sua era la sede del comitato da lei creato con Don Guido, quante riunioni e quanta cura nel mantenere la nostra chiesetta bella e accogliente. Altro importante impegno nell’aiuto all’Airc per la ricerca sul cancro, quante vendite di arance e azalee abbiamo fatto insieme. Come sempre mi coinvolgeva con tutto l’entusiasmo che ci metteva. Mi chiedeva sempre di mio figlio in Africa, voleva sapere cosa faceva e voleva vedere le foto dei miei nipotini. Cara Pinuccia lasci un vuoto incolmabile, ora riposerai accanto al tuo Tino e le opere di bene che hai saputo costruire non saranno mai dimenticate, anzi, saranno d’esempio tra le persone che ti hanno voluto bene”.

Si è unito al cordoglio anche il presidente della Pro loco di Besana, Angelo Viganò: “È stata una delle prime socie della Pro loco e con lei avevo organizzato alcune iniziative, come il centenario della fiera di Santa Caterina e gli annulli filatelici in occasione di eventi. Ho un bel ricordo: una donna concreta, che ti dava fiducia, una donna della Brianza”.