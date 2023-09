Besana in Brianza: cordoglio per la morte di padre Giovanni Beretta del Pime, la comunità l’ha sempre sostenuto

È cordoglio a Besana in Brianza per la scomparsa di Padre Giovanni Beretta, 81 anni, missionario Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere). I funerali si sono celebrati sabato 16 settembre, in tantissimi gli hanno dato l’ultimo saluto in Basilica.

Nato a Besana il 23 dicembre 1941, padre Beretta è morto giovedì 14 settembre, per un malore improvviso, nella casa del Pime di Rancio (Lecco), dove si era trasferito a fine agosto.

Besana in Brianza: cordoglio per la morte di padre Giovanni Beretta, il destino come missionario

Lascia il fratello Luigi, le sorelle Adele, Antonia, Maria e Giuseppina, i cognati e i nipoti.

Quinto di otto figli, ha scelto un cammino che aveva sorpreso le aspettative dei suoi genitori, che lo vedevano già impegnato nell’attività di famiglia. Dopo aver frequentato un istituto commerciale a Casatenovo, si è infatti diplomato come perito meccanico all’Istituto Tecnico Industriale Hensemberger di Monza nel 1960.

Il suo destino come missionario ha iniziato a prendere forma durante gli anni di formazione, quando ha iniziato a frequentare la parrocchia e a partecipare attivamente alle attività dell’oratorio maschile besanese sotto la guida di don Franco Annoni.

Besana in Brianza: cordoglio per la morte di padre Giovanni Beretta, dal 1975 in Bangladesh

È stato proprio durante uno di questi incontri che ha conosciuto monsignor Aristide Pirovano del Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime). Un momento che ha suscitato in lui un profondo interesse per le missioni e ha fatto sbocciare la sua vocazione.

Nel 1964, dopo aver lavorato per tre anni come disegnatore meccanico a Besana e aver svolto il servizio militare, Padre Giovanni ha deciso di entrare nel seminario del Pime a Monza. È stato poi ordinato sacerdote il 26 giugno 1971 nella cattedrale di Milano. Dal 1972 al 1974, ha servito come rettore nel seminario Pime a Firenze. Dopo aver studiato inglese a Londra per diversi mesi, è partito nel mese maggio del 1975 per il Bangladesh, dove ha operato come missionario per 43 anni, con brevi periodi di servizio in Italia.

Besana in Brianza: cordoglio per la morte di padre Giovanni Beretta, l’aiuto dei besanesi

Durante la sua missione, Padre Giovanni ha svolto un ruolo cruciale nella formazione di migliaia di ragazzi bengalesi presso la scuola professionale “Novara Technical School” a Suihari. In tantissimi besanesi, tra amici e parenti, nonostante la distanza, hanno continuato negli anni a contribuire attivamente alle attività svolte da Padre Beretta nel corso della sua missione.

Alcune delle iniziative realizzate a Besana per sostenere Padre Giovanni includono una raccolta di macchine utensili per la scuola professionale e mostre-mercato dedicate all’artigianato bengalese presso il Centro Culturale San Clemente.

Besana in Brianza: cordoglio per la morte di padre Giovanni Beretta, nel 2021 il 50° di ordinazione

Nel 2018, Padre Giovanni è tornato in Italia e ha assunto l’incarico di Economo presso la casa del Pime di Gaeta (Latina). Tre anni più tardi, ha festeggiato il 50esimo di ordinazione con la comunità parrocchiale di Besana. La sua vita è stata dedicata al servizio e alla missione, e la sua memoria rimarrà per sempre nei cuori di coloro che ha toccato con il suo impegno e la sua dedizione.