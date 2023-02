Besana dà l’addio a Enrico Colombo, storico volontario della Croce bianca

È cordoglio a Besana Brianza per la scomparsa di Enrico Colombo, 67 anni, storico volontario della sezione locale della Croce bianca. È deceduto giovedì mattina, 16 febbraio, a causa di un malore, probabilmente un arresto cardiaco, mentre si trovava presso il Presidio ospedaliero di ricerca (Inrca) di Casatenovo per effettuare una lastra. È stato prontamente soccorso dai medici e dagli infermieri della struttura. Sul posto sono sopraggiunti anche un’ambulanza da Carate, l’elisoccorso e un’auto medica della Croce bianca di Besana. Ma a nulla sono serviti gli sforzi fatti e le corse contro il tempo di chi lo ha immediatamente soccorso. Lascia la moglie Carmen, e due figli, Simone e Valeria.

Besana dà l’addio a Enrico Colombo volontario per 40 anni della Croce Bianca

Colombo ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia del volontariato della città. Volontario da oltre 40 anni della Croce Bianca di Besana, è riuscito a trasmettere la sua instancabile determinazione ad aiutare il prossimo anche a tutta la sua famiglia. Tant’è che da diversi anni anche la moglie Carmen e i figli operano attivamente come volontari della Croce Bianca locale. Proprio per questo, tra i primi messaggi di cordoglio è arrivato quello del comandante della sezione cittadina dell’associazione, Roberto Valle.

Ex dipendente del salumificio Beretta in pensione

«La notizia del suo decesso è stata come un fulmine a ciel sereno per la sezione di Besana Brianza della Croce bianca. È una tragedia, siamo senza parole. La Croce bianca di Besana perde una delle sue colonne portanti che, col suo impegno e spirito di abnegazione, ha contribuito a far crescere significativamente l’associazione. A nome e per conto di tutti i volontari e soci, porgo le nostre più sentite condoglianze alla moglie Carmen, ai figli, e a tutti i loro cari», ha riferito Valle. Colombo, ex dipendente del Salumificio Beretta, ormai in pensione, ha continuato a coltivare la sua grande passione e vocazione per il volontariato anche dopo il pensionamento.

Il ricordo del comandante della Croce Bianca di Besana

«Lo chiamavo “brontolo” perché era un brontolone. Ma con le sue “brontolate” era sempre presente. Sempre pronto ad entrare in servizio quando ce ne era bisogno – ha aggiunto il comandante della sezione locale della Croce Bianca -. Era uno dei nostri volontari più storici, un pilastro. Fino a qualche anno fa operava come autista soccorritore della Croce Bianca. Quando lavorava faceva turni anche di notte, tutti i sabati. Era una persona sempre presente, amata da tutti. Eravamo la sua seconda famiglia. Dopo il pensionamento ha continuato a fare turni fissi, generalmente di giorno. Negli ultimi 3 anni ha lasciato la guida dell’ambulanza per cimentarsi negli altri servizi offerti dalla Croce Bianca. Si è adoperato nel soccorso socio-sanitario, oltre che nel trasporto disabili e anziani, e nelle operazioni di centralino. La sua assenza si farà sentire. Ciao Enrico!».