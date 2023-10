Besana a tutto barbecue: successo per il primo BBQ Contest della Brianza

Grandissimo successo per il primo BBQ Contest della Brianza. In oltre 500 persone, domenica, hanno varcato l’ingresso dell’azienda agricola Cascina Sbianca, luogo scelto dal “Sentiero delle Fate” per ospitare la “Scighera BBQ contest”: una gara tutta dedicata al barbecue a scopo benefico.

Besana a tutto barbecue: raccolta fondi per un progetto per il territorio (ancora top secret)

«È stata una giornata superlativa, con una partecipazione e un coinvolgimento che hanno superato di gran lunga le nostre aspettative», ha commentato Roberta Paleari, volto de “Il Sentiero delle Fate”, che propone sul territorio tantissime iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie.

«Abbiamo centrato appieno l’obiettivo, ovvero quello di raccogliere fondi per finanziare un progetto, al momento ancora top secret, a favore del territorio, rivolto ai bambini e alle famiglie. L’unica cosa che posso anticipare è che sarà un grandissimo progetto incentrato su un simbolo tanto amato soprattutto dai più piccoli».

Besana a tutto barbecue: divertimento per principianti e professionisti

Centrato anche il secondo obiettivo dell’iniziativa. «Ci siamo divertiti e abbiamo regalato ai besanesi, e non solo, una giornata a contatto con la natura, in cui i presenti hanno anche potuto sperimentare come si svolgono le gare di BBQ professioniste. È stato bellissimo, tutti i team in gara hanno dato il meglio di loro. Tant’è che qualche principiante è anche riuscito a “bagnare il naso” ai professionisti».

Tredici team, composti in media da 4 persone, tra professionisti e non, si sono sfidati in tre round in cui è stato chiesto loro di cimentarsi nella cottura di 3 prelibatezze: spiedini di pollo, ribs e l’outdoor coocking con la luganega monzese. Una scelta quest’ultima, presa per omaggiare il territorio con un ingrediente tutto brianzolo.

Besana a tutto barbecue: la giuria e il sindaco Pozzoli, giudice popolare

La giuria, composta da professionisti dell’associazione WBQA e dal sindaco Emanuele Pozzoli, giudice popolare dell’evento, ha gustato i piatti preparati dai team in gara, per poi assegnare a ogni squadra un punteggio.

«Abbiamo premiato i vincitori delle tre categorie e i vincitori assoluti del contest. Due premi speciali “Mix perfetto” e “Originalità” sono stati assegnati a un super team non professionista composto da una famiglia della città».

Besana a tutto barbecue: tra i limiti «il parcheggio e le code per la grande partecipazione»

«Ringrazio il sindaco Pozzoli per aver accolto in nostro invito a presenziare nella giuria, in veste di giudice popolare, e per aver supportato fortemente questa iniziativa. Un ringraziamento speciale va anche a tutte le aziende della città presenti con stand e banchetti, che hanno permesso ai partecipati di gustare le prelibatezze del territorio, oltre ai gruppi che hanno curato le attività per bambini», ha aggiunto Paleari, per poi riconoscere che l’organizzazione, seppur ben riuscita del contest, ha avuto due limiti: «Il poco parcheggio disponibile, che ha costretto alcuni visitatori a fare tanta strada a piedi per raggiungerci, e le code agli stand».

«Purtroppo non ci aspettavamo una partecipazione simile. Miglioreremo per le prossime edizioni. L’intenzione è di fissare per il 2024 due appuntamenti», ha concluso.