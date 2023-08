Bernareggio: svuotata e rubata una piscina da 250 chili, il furto in un giardino

Rubano una piscina da 250 chili. Sembra strano, ma nei giorni scorsi alcuni malviventi hanno messo gli occhi su una vasca nuova installata in un giardino privato di Bernareggio. I ladri a quanto pare sono riusciti ad entrare nella proprietà privata dove sembra non ci fosse nessuno e così nella notte tra il 26 e il 27 luglio si sono messi al lavoro svuotando 55mila litri d’acqua dalla piscina fuori terra che ha un costo di circa 1.500 euro.

Bernareggio: svuotano 55mila litri d’acqua in una notte

Un’operazione non certo rapida che ha richiesto diverso tempo, probabilmente anche tutta la notte, ma i furfanti non si sono certo preoccupati e una volta che hanno tolto tutta l’acqua dalla piscina si sono messi con cura a smontarla pezzo dopo pezzo. Una volta concluso questo intervento si sono portati via tutti i materiali e lasciato la brutta sorpresa al legittimo proprietario allertato probabilmente dal vicino di casa nelle ore successive. Tra l’altro il piccolo impianto natatorio era stato da poco acquistato e messo in funzione dal padrone di casa che si è ritrovato improvvisamente senza la sua piscina in giardino.