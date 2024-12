Bernareggio: chi aiuta la coop Millemani a farsi un regalo per Natale?

La storica cooperativa sociale Millemani di Bernareggio vuole crescere ancora e per farlo ha bisogno di un aiuto da parte di tutti: una donazione per raggiungere la quota necessaria all’acquisto di un nuovo furgone necessario a un nuovo progetto di inclusione lavorativa. Si tratta di Work Station 68, un servizio di telelavoro che “si occupa della digitalizzazione di archivi, analisi e gestione dati. Tuttavia, per supportare adeguatamente queste attività, è essenziale un mezzo di trasporto adeguato” e questo furgone è già stato finanziato in larga parte dalla Fondazione della comunità di Monza e Brianza.

Bernareggio e Millemani: un furgone per il nuovo progetto

La fondazione lo ha fatto selezionando il progetto: il contributo, come in tutti i bandi del bando Welfare di comunità, vengono erogati a fronte del recupero di una quota del 20% con il sostegno dei privati. “L’acquisto di un nuovo veicolo rappresenta però un impegno economico significativo per la cooperativa” osserva Millemani, che ora “si rivolge alla generosità di chi crede nel valore del lavoro inclusivo: anche un piccolo contributo può fare la differenza per l’acquisto del nuovo furgone, che sarà fondamentale per sostenere i nostri progetti e allargare il nostro impatto sul territorio“.

La coop è attiva da più di trent’anni e opera fra le province di Monza e Brianza e Lecco contando su oltre 55 dipendenti e tirocinanti, supportati dai volontari dell’associazione Amami: offre “opportunità di lavoro e crescita a persone in situazioni di fragilità, per esempio con attività di assemblaggio, cablaggio elettrico, saldatura a stagno, controlli di qualità, confezionamento ed etichettatura.

Bernareggio e Millemani: come sostenere il progetto

Negli scorsi mesi Millemani ha fatto un passo importante, che la coop definisce “di svolta”, segnato dal trasferimento in una nuova sede in viale dell’Artigianato 22 a Bernareggio. “Questo ambizioso progetto, avviato nel 2021, ha portato all’acquisto e alla ristrutturazione della struttura, ora pronta ad accogliere le attività della cooperativa. L’inaugurazione, avvenuta a ottobre, è stata un momento di festa condiviso con dipendenti, tirocinanti, volontari, clienti e rappresentanti delle istituzioni”. Ora, un passo ulteriore e si può contribuire così:

Le donazioni possono essere effettuate tramite:

– bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza

IBAN IT03 Q05034 20408 000000029299. Causale: Mobilità&Sostenibilità;

– carta di credito o Paypal i cui riferimenti li trovate nel sito di Fondazione Monza e Brianza nella sezione

progetti; il progetto della Cooperativa Millemani si intitola Mobilità&Sostenibilità.