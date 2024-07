Bernareggio, 32enne gravemente ferito nella notte con un’arma bianca

Un 32enne è stato soccorso in codice rosso, poco dopo mezzanotte, tra venerdì 5 e sabato 6 luglio, a Bernareggio, dopo che sarebbe stato colpito con un’arma bianca, forse un coltello, per motivi al momento ignoti.

Bernareggio, un 32enne soccorso e portato all’ospedale Niguarda

L’episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri, è avvenuto in via Franzolino Prinetti. Sul posto si è portato personale paramedico inviato dal 118 su un’ambulanza e un’automedica. Dopo i primi interventi sul posto il ferito è stato trasferito in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.