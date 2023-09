Bellusco: il palio di Santa Giustina è un successo

La festa patronale di Bellusco è stata un successo nel weekend del 9 e 10 settembre. Il rione Castello, con il carro dal titolo “la bontà. la vedova di Zarepta e un pugno di farina”, ha vinto la 53esima edizione del Palio di Santa Giustina. “Al rione Castello e a tutti gli altri Rioni i complimenti e ringraziamenti per questo rinnovato impegno per una tradizione che unisce fede, devozione e festa popolare. Un ringraziamento particolare ai Rioni, al Comitato palio, alla Parrocchia, alla Pro Loco, ai giurati, alle Forze dell’ordine e a tutti i volontari che a vario titolo hanno permesso la riuscita di questa festa” ha fatto sapere l’amministrazione.

Bellusco: il palio di Santa Giustina e la torta paesana di nonna Irma

Il sindaco Mauro Colombo nel segno della tradizione ha anche incontrato una delle testimoni dell’”antica tradizione della torta di latte”: quest’anno si tratta di Irma Parolini, 97 anni, che da sempre prepara questo dolce per la festa del paese. Nata in centro a Bellusco, nella corte chiamata Stalle di Mantova, si è poi trasferita in via Roma, dove vive tuttora. “La ricetta l’ho imparata da mia nonna e una torta buona come la faceva lei non l’ho più trovata. Andava fino a Vimercate a prendere il necessario, a partire dai biscotti sbriciolati, che aggiungeva al pane secco, al cacao, all’uvetta e agli altri ingredienti. Per farla diventare bella lucida, la nonna aggiungeva anche un uovo. Quella tradizione, l’ho portata avanti in tutti questi anni e l’ho tramandata ai miei nipoti – ha raccontato la donna-. È un piacere aspettare l’arrivo della festa anche con questo dolce. Quando ero piccola il pranzo della domenica della festa non era completo se non c’erano anche il risotto, il salame, delle buone patate. Ma tutti aspettavamo l’arrivo della torta. Che bei ricordi, che bella la nostra festa, la nostra Bellusco”. Il primo cittadino le ha consegnato anche una targa.