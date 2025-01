Befana in pediatria: la polizia penitenziaria a Monza, Desio e Vimercate

Hanno tolto la divisa per indossare i panni di Babbo Natale e della Befana. Gli agenti della polizia penitenziaria di Monza nel giorno dell’Epifania hanno fatto visita ai pazienti ricoverati in pediatria negli ospedali San Gerardo a Monza, a Desio e Vimercate. Una tradizione ormai che si rinnova da due anni. A Pasqua e nel giorno della Befana, un gruppo di agenti porta dolci, regali e materiale da destinare ai reparti.

Befana in pediatria: progetto autofinanziato della polizia penitenziaria

Il 6 gennaio oltre alle calze zeppe di dolcetti, gli agenti (travestiti da Santa Claus e da Befana) hanno consegnato bilance pesa neonati al reparto neonatale e forni a microonde per la sala dedicata ai genitori dei piccoli pazienti.

Befana Polizia penitenziaria feste regali Pediatria ospedale Desio Befana Polizia penitenziaria feste regali Pediatria ospedale Vimercate

«La gioia negli occhi dei più piccoli è la più grande ricompensa – ha commentato Giuseppe Bolena, segretario regionale del sindacato Osapp – Crediamo fermamente che sia nostro dovere restituire qualcosa alla comunità».

All’iniziativa hanno partecipato tutti gli agenti della polizia penitenziaria di Monza che hanno autofinanziato l’acquisto del materiale donato agli ospedali. «La polizia penitenziaria, che è la prima forza di polizia della provincia di Monza e Brianza per numero di agenti, ha dimostrato ancora una volta che la solidarietà può fare davvero la differenza», ha aggiunto Bolena.

Befana in pediatria: la polizia penitenziaria, progetto di solidarietà dal 2022

Il progetto di solidarietà, avviato nel 2022 in occasione della Pasqua, è stato poi replicato con la consegna delle uova di cioccolato anche negli anni successivi, fino alla Pasqua del 2024. Per il 2025 gli agenti, insieme al sindacato Osapp, hanno voluto aggiungere anche una visita in occasione della festa della Befana, per allietare la degenza dei piccoli pazienti, costretti a passare in ospedale le feste di Natale.