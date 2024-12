Seregno, la Curva Nord veste solidale: consegnate calze agli ospiti del reparto di pediatria dell’ospedale di Desio

Visita a sorpresa venerdì 27 dicembre nel reparto di pediatria dell’ospedale Pio XI di Desio. In mattinata, una delegazione della Curva Nord, la tifoseria organizzata del Seregno Fbc, è infatti stata accolta dalla responsabile Simona Rossi ed ha portato in dono ai bambini degenti le calze della Befana, con qualche giorno di anticipo sulla solennità dell’Epifania. Il gruppo era composto da Marco Mongiardini, Giuseppe Irmici e dal giovanissimo Kevin Corbetta. Prima tappa di questa esperienza è stata la saletta d’attesa, dove i tre sostenitori azzurri hanno incontrato alcune volontarie e cominciato la distribuzione dei doni e dove è stata scattata l’immancabile foto ricordo, in un clima di grande gioia e serenità. Subito dopo, guidati da Rossi, Mongiardini, Irmici e Corbetta hanno quindi bussato alle porte delle singole stanze, consegnando personalmente le calze ai bambini che erano impossibilitati a lasciare i loro letti. Immancabile è stata un po’ di emozione tra i genitori presenti, che hanno voluto esternare la loro gratitudine alla Curva Nord.

Curva Nord: i commenti dei protagonisti

«Ci siamo impegnati -hanno spiegato al termine Mongiardini, Irmici e Corbetta– per ripetere quanto avevamo già fatto lo scorso anno. La nostra volontà è che questa visita possa diventare nel tempo una tradizione». Mongiardini è poi entrato nello specifico: «Sappiamo che il mondo ultras è spesso dipinto con un’accezione negativa. Noi tuttavia siamo un gruppo di una decina di persone, animato solo dalla passione per il calcio a Seregno. Questo a prescindere dalla categoria in cui milita la prima squadra. Anzi, il bello della visita di un anno fa fu che, all’epoca, eravamo nel pieno di una stagione sabbatica forzata. Allora sognavamo che una persona perbene si presentasse al bando comunale, per l’assegnazione del titolo sportivo della nuova società da iscrivere al campionato di Promozione, e ci sembra che con Alfredo Varini possiamo dire di essere stati da questo punto di vista molto fortunati. Adesso incrociamo le dita e contiamo di poter salire subito in Eccellenza». Il focus è infine tornato sulla visita: «Ringraziamo il bar dello stadio, i bar Minimal ed Unico e le birrerie Unahop e Ink’ n’ Drink, che ci hanno messo a disposizione quanto occorreva per le donazioni. Speriamo di aver regalato ai bambini nel reparto un’occasione per sorridere…».